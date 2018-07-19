密電爆六四天安門屠殺萬人 英前駐中大使辭世

2018-07-19 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國前駐中國大使唐納德爵士（Sir Alan Ewen Donald）近日辭世，享壽87歲。這位資深外交官離世再度讓「天安門事件」躍上英國媒體版面，英媒訃聞指出，唐納德是發「天安門屠殺」秘密電文的駐中大使。

「BBC中文網」報導，畢業於英國劍橋大學的唐納德在1988年至1991年擔任英國駐中國大使，正巧經歷了六四天安門事件。《每日電訊報》指出，1989年6月3至4日晚間，唐納德在北京的英國大使館屋頂上目睹事件經過。

在去年解密的一份1989年6月5日發出的秘密外交電報中，唐納德引用「通常十分可靠」的朋友、一位中國國務院官員提供的消息，認為北京鎮壓導致死亡的真實數字超過1萬人。他在電報中也說，中國解放軍的27軍中「60%都是文盲和所有沒開化的人」，他們被選中執行（鎮壓）任務是因為他們盲從。

唐納德說，「學生們都知道他們有一個小時的時間離開廣場，但是5分鐘後，裝甲車就發動攻擊。學生手拉手被壓倒，其中還有士兵。裝甲車反覆輾扁屍體，便於讓推土機收集。屍體和殘肢被焚燒後，沖入下水道系統。4名受傷的女學生求饒，但還是倒在刺刀下」。

對於這起慘案，中國官方的文件承認有200多人被打死，其中「有罪有應得的暴徒，有被誤傷的群眾」。而當時中國官方還把北京這起「反革命暴亂」歸咎於西方世界的一些政治勢力。

《泰晤士報》訃聞提到，北京鎮壓過後第2天，唐納德就立即投入工作，掌握時間為在中國的英國人提供建議，並為他們提供幫助和住所。當年受他幫助的一些英國人，也在他逝世後發表了紀念文章。