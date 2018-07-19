維基百科被封鎖 創辦人：不會為了進入中國市場就妥協

維基百科創辦人威爾斯說，不會因為要進入中國市場就放棄過去堅守的原則。（路透）

2018-07-19 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕維基百科創辦人威爾斯（Jimmy Wales），今（19日）在台北參加台灣與巴布亞紐幾內亞合辦的亞太經濟合作（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）2018「數位創新論壇」，在接受媒體訪問時，威爾斯談到中國目前封鎖維基百科，但他強調不會因為要進入中國市場就放棄過去堅守的原則。

據《中央社》報導，2001年維基百科上線服務後，中國政府於2004年6月首度封鎖，隨後又有好幾次在敏感時間內屢屢封鎖、解禁維基百科。

威爾斯表示，他們一直在和中國政府溝通，應該沒辦法短期內解決此事，畢竟這是個長遠的問題。威爾斯說，他知道有些公司已經採取妥協的態度，以便進入中國市場，不過維基絕對不會這樣做，但他也不願評論那些妥協公司的對錯。

威爾斯認為，台海兩岸人民應該要多多互相交流，才能進一步解決歧見。威爾斯回憶，多年前自己來台時，有位台灣義工曾透露他在台灣意識強烈的家庭長大，始終被告知中國人是遭到洗腦的，不理解真正的歷史。

但義工後來在維基百科幫忙後，遇到不少中國人，漸漸地開始改觀，後來義工坦言他覺得中國人的想法是不對的，但在某些方面也有對的時候。威爾斯說，這種交流理解就是化解歧見的進步，藉此可能會找出消融對立的方法。