貿易戰變口水戰！美批習阻和解 中嗆美是「唐吉訶德」

美中貿易戰層級升溫後，彼此之間的口水戰也越演越烈，白宮經濟顧問庫德洛指責習近平從中作梗，中國外交部發言人華春瑩回嗆美為「唐吉訶德」。（美聯社）

2018-07-19 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰層級升溫後，彼此之間的口水戰也越演越烈，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）指責，習近平從中作梗，否定解決美中貿易爭端的方案，不過中國外交部發言人華春瑩回嗆美在「幻想」，批其為「唐吉訶德」。

綜合媒體報導，庫德洛接受美國媒體採訪時指出，部分中國官員盼美中之間的貿易紛爭能畫下句點，甚至包含習近平的首席經濟顧問、副總理劉鶴，但習近平一意孤行，拒絕做出相關改變，出手阻撓美中達成解決重大貿易爭端的協議。

庫德羅批，習近平阻止了遊戲的進行，「我認為他必須動起來，我們在等他……基本上就是全世界都知道的中國必須做的事情：降低關稅、降低非關稅壁壘、停止竊取知識產權、允許在中國的外國公司擁有全部所有。」

對此，中國外交部發言人華春瑩今下午痛批，美方官員居然「顛倒黑白、倒打一耙」，令她震驚，同時也超乎她的想像，令人感到震驚；華春瑩聲稱，中方一直以最大誠意和耐心推動雙方透過對話協商解決分歧，為避免貿易摩擦升級盡了最大努力，而美方「反復無常，出爾反爾，言而無信」才是事態發展嚴重的主因。

華春瑩強調，美方應該清醒認識到，這是經濟全球化深入發展的21世紀，這次它面對的是中國，而「美方某些人不應再沉迷於做17世紀的唐吉訶德」。