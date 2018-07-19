中國軍演衝著台灣來？情報人士平移範圍後發現......

情報人士解釋，《環球網》評論稱把中國此次演習的範圍平移可覆蓋全台，但把此範圍放至釣漁台列嶼，可發現主要戰略要地會位於石垣、宮古海域，且從中國此次安排的演習形式來看，並非為登陸所準備，而是防備來自太平洋上的海、空部隊增援。（本報製圖）

2018-07-19 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民解放軍昨（18）日上午8點起，在浙江省象山縣至溫州市沿岸的東海海域，進行實彈射擊，有不具名的情報人士對此表示，中國此次表面上看來是為恫嚇台灣，但實是針對《美日安保條約》保障的釣魚台進行軍演。

《環球網》報導稱，中國解放軍年度例行性訓練計劃安排，要於2018年7月18日上午8點迄7月23日下午6點，在象山至溫州以東海域組織實際使用武器訓練；《中央社》報導，有情報人士稱中國此舉是在向美國、日本秀肌肉，另方面同時先擺好臉色給10月到訪北京的日本首相安倍晉三看。

情報人士解釋，《環球網》評論稱把中國此次演習的範圍平移可覆蓋全台，但把此範圍放至釣漁台列嶼，可發現主要戰略要地會位於石垣、宮古海域，且從中國此次安排的演習形式來看，並非為登陸所準備，而是防備來自太平洋上的海、空部隊增援，不難看出此次軍演係衝著美日安保範圍內的釣魚台而來。

情報人士提到，中國近年來逐漸擴張南海勢力，引起周邊國家反彈，而日本今年來設置「水陸機動團」，即為海軍陸戰隊，又打算將新型12式地對艦飛彈部署在宮古海上的島嶼，而美方近期內除維持南海巡弋，還派艦通過台海，中國為對上述狀況做出回應，才會決定實施最便捷又具規模的針對性軍演。