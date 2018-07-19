地球上充滿鑽石！ 麻省理工：超過1千兆噸

麻省理工學院最新的研究顯示，地球上的鑽石估計超過1千兆噸。（法新社）

2018-07-19 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕閃耀著美麗光芒的鑽石總是價格不菲，麻省理工學院最新的研究數據顯示，地球上的鑽石數量比人們想像得還要多很多，估計超過1千兆噸，但很可惜這些鑽石以現今技術根本無法開採。

據《CNN》報導，麻省理工地球、大氣和行星科學系的研究員福爾（Ulrich Faul），在實驗室裡和加州大學柏克萊分校、哈佛大學、墨爾本大學的地震學家、地球化學家與其他科學家們，運用了測量地震的地震波技術進行研究。

原來當聲波穿過岩石和礦物時，會受到成分、溫度和密度的影響而改變速度，而地殼深處存在著穩定地塊（克拉通，craton），它們通常比周圍的岩石更冷、密度更小，導致聲波速度變快。但科學家們又發現，當聲波通過穩定地塊底部時，聲波又會更快。

由於聲波穿過鑽石的速度是其他岩石的兩倍，因此研究人員認為穩定地塊底部肯定有鑽石，於是他們製造了一個三維模型的虛擬岩石，並不斷調整其中的鑽石數量，直到聲波通過虛擬岩石的變化和地球一模一樣，最後算出鑽石約佔穩定地塊體積的1～2％左右。

接下來，研究團隊將這個百分比乘上穩定地塊的總體積，得到1千兆的驚人數字，這比科學家過去預估的多出1000倍。

福爾對此表示，鑽石位於穩定地塊底部並不讓人意外，因為鑽石是在極高壓和極高溫度的環境下形成。福爾說，現在那些鑲嵌在項鍊或戒指上的鑽石，通常是經過火山爆發後才跑到地表附近。

至於穩定地塊底部的大量鑽石，是在地表下方約90英里（約144.8公里）至150英里（約241.4公里）處，比目前採礦機械所能到達的地方還要深上許多，俄羅斯米爾鑽石礦場（Mir Diamond Mine）是全球第二大人造鑽孔，只有3分之1英里深（約0.53公里）。