替老婆爭口氣 不孝子竟強壓8旬母頭逼「吃草」...

2018-07-19 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南一對婆媳似發生爭執，50多歲丈夫為替太太討公道，竟架住老母親拿草強餵，口中還直呼「吃草吧你」，一旁的兒媳也助陣叫罵，讓人見狀忍不住拳頭硬了！

綜合媒體報導，這起大逆不道的事件，疑在益陽市安化縣冷市鎮董家村上演。根據網路釋出的影片可見，一名老婦人被一名女子強壓在牆邊，手無縛雞之力的她，不時搖頭、好似一臉不願意的痛苦模樣，沒多久畫面跳到老婦坐在門口，被一名粗暴男子壓住頭部，試圖將手中握住的那把草，猛往老婦嘴裡塞，還嚷嚷著「你吃草吧你」，先前出手的該名女子，杵在一旁拄著手臂，彷彿看好戲般，不知何故下秒突然上前，激動地指著老婦吆喝。

報導指出，董家村黨支部書記趙龍燦表示，影片中的男子姓梁、50多歲，老婦是他母親、80多歲，女子則是媳婦。本月13日下午，夫婦倆疑想使用罹患老人痴呆母親的房子但被拒絕，婆媳就吵了起來，梁男覺得煩躁不已，竟拿草堵住媽媽的嘴，過程全被人拍了下來。消息曝光後，引爆多人怒火。

報導提到，2天後雙方在村委會主持下調解，梁男除向老母道歉，還寫了悔過書檢討，坦言做了錯誤示範，承諾未來會做一名孝子。目前梁男已被警方帶走，派出所員警回應，案件已進入調查階段，詳情暫時不方便透露，等待查明後會再公布。