川普挺俄被罵賣國賊 FBI局長表態：俄國確實介入美國大選

FBI局長瑞伊表示，他仍認為俄國介入美國總統大選，且持續進行中。（彭博）

2018-07-19 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普就任已1年半，但俄國介入美國總統大選的「通俄門」調查仍在進行中。繼川普近日的挺俄風波惹火上身後，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）重申立場，強調俄國確實試干擾美國大選，且是現在進行式。

瑞伊接受《NBC》專訪時表示，「情報機構的看法並沒有改變，我的觀點也沒有改變，那就是俄國嘗試干預美國大選，且如此帶有惡意影響的行為仍再持續」，他接著說，「此時此刻還未看見他們對特定目標出手，但那些惡意的干預離我們只有一步之遙，這對我而言，不但需要以最嚴肅的態度來處理這件事，還得擁有強烈決心並全神關注回應這些問題。」

川普在與普廷的「雙普會」上公開挺俄，認為「沒有理由相信」俄國介入2016年美國總統大選，形同否認美國情報機構評估，就連自家共和黨也不挺，甚至被痛批是「賣國賊」。

川普回國後趕緊滅火，承認自己當時的說法是「口誤」，原本要說得應該是「我看不到任何理由不是俄國所為」，是一個雙重否定句子，強調他認同美國情報單位所做的調查，即俄國干預2016美國總統大選。