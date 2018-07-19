習近平連開3場會議露疲態 外籍記者：從未見過他這麼累

中國國家主席習近平最近從官方喉舌《人民日報》上消失，引起外國媒體懷疑習可能失勢之時，習又再度「霸佔」官媒頭版，17日《人民日報》報導習出席3場會議，疑似間接闢謠。（法新社資料照）

2018-07-19 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平最近從官方喉舌《人民日報》上消失，引起外國媒體懷疑習可能失勢之時，習又再度「霸佔」官媒頭版，17日《人民日報》報導習出席3場會議，疑似間接闢謠。3場會議都出席的外籍記者表示，習近平顯得筋疲力竭，不停口誤，從沒有看過習這麼累。

《人民日報》17日頭版報導，習近平分別與世界銀行行長金墉、聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）、歐洲理事會主席圖斯克和歐盟委員會主席容克會面。

《法新社》記者Ben Dooley在推特上指出，「這3場會議，我都在現場。習疲態盡顯。在與世行的行長金墉會談時，他打盹不止，並不止一次把聯合國教科文組織說成世界貿易組織。從未見過他如此疲倦。也許，他昨晚熬夜看世界杯決賽了吧？」

網友表示，也許是因為最近習在上海的畫像，遭一名女孩潑墨，「也許是睡不好覺。現實中罵他的人太多了，雖然大會裡面沒有公開的反對者，心裡不好受」、「據說中共內部發生很大的衝突，因為上海女孩向習潑墨」。

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