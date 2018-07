習近平連開3場會議露疲態 外籍記者：從未見過他這麼累

2018-07-19 14:41

〔即時新聞/綜合報導〕中國國家主席習近平最近從官方喉舌《人民日報》上消失,引起外國媒體懷疑習可能失勢之時,習又再度「霸佔」官媒頭版,17日《人民日報》報導習出席3場會議,疑似間接闢謠。3場會議都出席的外籍記者表示,習近平顯得筋疲力竭,不停口誤,從沒有看過習這麼累。

《人民日報》17日頭版報導,習近平分別與世界銀行行長金墉、聯合國教科文組織秘書長阿祖萊(Audrey Azoulay)、歐洲理事會主席圖斯克和歐盟委員會主席容克會面。

《法新社》記者Ben Dooley在推特上指出,「這3場會議,我都在現場。習疲態盡顯。在與世行的行長金墉會談時,他打盹不止,並不止一次把聯合國教科文組織說成世界貿易組織。從未見過他如此疲倦。也許,他昨晚熬夜看世界杯決賽了吧?」

網友表示,也許是因為最近習在上海的畫像,遭一名女孩潑墨,「也許是睡不好覺。現實中罵他的人太多了,雖然大會裡面沒有公開的反對者,心裡不好受」、「據說中共內部發生很大的衝突,因為上海女孩向習潑墨」。

