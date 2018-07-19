極罕見！全球首見蛇類琥珀化石 歷9000萬年保存良好

這是人類史上已知首枚蛇類的琥珀化石。（取自《科學進展》期刊）

2018-07-19 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕由多國科學家組成的團隊，發現僅數公分長的琥珀中藏有一條小蛇，據分析，這次發現的蛇類化石來自中生代白堊紀晚期，距今約9000萬年前，其保存狀況相當良好，是已知世上首枚蛇類琥珀化石。

這份研究報告刊登在權威期刊《科學》旗下子刊《科學進展》上，該研究團隊的科學家指出，這次發表的蛇類化石標本共有2塊琥珀，其中一塊保存半條小蛇的骨骼，另一塊則完整保存一片蛇皮，不過後者體積遠較前者來得大上許多，並非來自同一個體。

研究團隊透過X射線電腦斷層成像（μCT）技術，對包裹於琥珀中的標本進行掃描，重建小蛇骨骼3D構造。科學家指出，標本保存了長4.75公分連續的顱後骨骼，其中包含97枚椎骨、肋骨及部分軟組織，若以同類化石標本推估，這條小蛇全長約9.5公分，推測應為剛孵化不久的幼蛇。

研究團隊表示，與其他脊椎動物相比，蛇類化石相當稀有，原因與其骨骼成分有關，而這次標本是因為被包覆在琥珀內，受到良好保護，才得以經歷9000萬年不受損。由於這是首枚已知的蛇類琥珀化石，料將對相關研究有重大幫助。

包裹珍貴小蛇化石的琥珀直徑僅數公分。（取自騰訊影片）

科學家透過X射線斷層成像技術取得蛇類標本的3d構造圖。（取自《科學進展》期刊）