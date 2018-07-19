蘋果用戶注意！中國iCloud數據 已由中國政府掌握

Apple中國用戶的iCloud數據，目前已由中國政府掌握。（路透）

2018-07-19 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕注意！Apple中國用戶的iCloud數據，目前掌握在中國政府手中，無論是電子郵件、圖片和訊息，現在都由國有企業中國電信來管理。

據《BBC》報導，蘋果公司2017年與中國本土公司雲上貴州合作，為用戶處理中國iCloud的存儲服務，今年2月又將中國iCloud的數據全數轉移到貴州省的數據中心，並交由雲上貴州營運。蘋果對此解釋，這些轉變是為了符合當地的網路安全法規，雖然他們一開始反對iCloud遵守這些法律，但最終都沒有成功。

Apple如今又向《BBC》證實，中國電信的天翼雲部門已與雲上貴州簽約，負責處理中國iCloud的存儲工作。這代表著國營企業能夠取得中國iCloud用戶的數據，讓不少人憂心中國政府會更容易取得個人資訊。

國際特赦組織香港辦事處研究部副主任羅助華（Joshua Rosenzweig）表示，中國電信的這份新協議，將使得蘋果的中國用戶面臨風險，他強調這件事確實破壞了蘋果公司號稱「嚴肅對待客戶隱私」的招牌，而且蘋果不應該為了利潤就讓中國用戶遭遇威脅。

羅助華透露，他們已寫信給蘋果，希望了解該公司如何保護客戶權利，進而防止政府濫用個人數據，但蘋果公司的回應非常令人擔憂。