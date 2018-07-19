聖母像「哭哭」顯神蹟？ 教堂採樣送驗發現是...

2018-07-19 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國新墨西哥州一間教堂，今年5月傳出一座聖母像流淚奇景、淚水帶有玫瑰味，吸引大批遊客、信徒朝聖。經過多日化驗發現，被認為是神蹟的淚水，其實應為類似於「橄欖油」的液體。

綜合媒體報導，當地時間5月20日星期天，瓜達露佩聖母教堂（Our Lady of Guadalupe）霍布斯教區的教友們，發現一具披著滾金邊水藍色長袍、約7英呎高（2.1公尺）聖母像的雙眼，似乎流出了類似淚滴的液體。教堂的經理榮奎羅（Judy Ronquillo）表示，該座雕像隔天也繼續「哭哭」，且發生好幾次。消息曝光後，不少人為親睹神蹟而前往參拜。

報導指出，神父賽古拉（Jose Segura）指出，在他擔任神父的12年職涯過程中，從未見過這種事，因此起初很難相信它是真的，但教堂有監視器，也無人能合理解釋此等異象發生的緣由，只能寧可信其有。據了解，那道「淚水」從眼部流出，途經臉頰、嘴巴與下顎，淚痕清晰可見。一名似知情的副祕書長溫德（Deacon Jim Winder）透露，「約有500毫升的液態物流下來」，並稱他與調查人員們也檢查過天花板、銅像本身及周邊區域，沒有發現被動手腳的跡象。

報導提到，溫德提到，調查人員們也聯繫過墨西哥製造商，排除鑄青銅、空心的聖母像，可能分泌或漏出任何殘留物質，同時採集5毫升左右的樣本送去化驗。近日結果出爐，發現其只是類似於一種帶有香味的橄欖油。溫德坦言，目前仍查不出流淚的原因；「若非人為所致，另外兩個可能的來源：撒旦或上帝」，但他們會繼續追蹤後續發展。

報導提及，專家認為，這起事件關注的焦點，不僅僅是如何發生這麼單純，同時也得去了解，老百姓怎樣看待此等現象，以及為什麼他們想要去相信確有其事，「也許它促使了人們得以更接近上帝」。