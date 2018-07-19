出海救難民或遭判囚 德國船長稱「不後悔」

載有230多名難民的德國非政府組織「生命線」救難船，遭地中海沿岸各國拒絕靠岸，一度滯留海上。（美聯社）

2018-07-19 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕地中海難民議題日益嚴重，滿載非法移民船隻翻覆的重大船難更是時有所聞，上月底德國一艘滿載難民的救難船，被鄰近各國拒絕而滯留於地中海上。該船最終雖順利在馬爾他港靠岸，但目前已被禁止出海救援，船長更面臨罰金或監禁不等的罰責，對此，該名船長日前受訪時表示，不會對出海救援的決定感到後悔。

根據《德國之聲》報導，隸屬於德國非政府救難組織「生命線」（Mission Lifeline）的一艘救難船，載有超過200名難民，上月底在地中海馬爾他外海滯留。由於鄰近的義大利、西班牙及馬爾他先後拒絕其入港，船上情況一度危急。該船經多方斡旋，最終還是靠岸馬爾他港，船長賴施（Claus-Peter Reisch）隨後被馬國政府以「未按合法手續登記註冊船隻」為由起訴。

報導指出，賴施日前已按馬國法庭要求繳納5000歐元（約新台幣17.7萬）的保釋金，並被暫時釋放回德，本案月底將再次開庭，賴施最重須面臨1萬1600歐元（約新台幣41萬）的罰金或1年監禁。

賴施事後直言，即便面臨司法追究，自己仍不會對救援行動感到後悔，他更強調，目前該組織的船隻已不再被允許出海救援，導致該海域船難死亡人數激增。

德國巴伐利亞邦內政部長海爾曼（Joachim Herrmann）受訪時對從事海上救援行動的人們致意，不過他接著話鋒一轉，表示偷渡集團早已算準救援組織會設法拯救移民，強調歐盟與非洲國家合作，聯手阻止偷渡集團的犯罪行為才是根本之計。