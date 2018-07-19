被批偷竊美國技術 中國發言人爆氣了：錯錯錯錯！

美國副總統彭斯（見圖）日前指控，中國對美商品徵收關稅是美國對中國徵收的3倍，美國將採取措施阻止中國「偷竊」技術。（彭博社）

2018-07-19 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）日前指控，中國對美商品徵收關稅是美國對中國徵收的3倍，美國將採取措施阻止中國「偷竊」技術。對此中國外交部發言人華春瑩昨天在記者會上反駁，連說4次「錯！」，對彭斯說法不以為然。

中國外交部昨天舉行記者會，記者提問中國如何應對美方說法。華春瑩表示，「第一，在所有行業，中國對美國關稅是美國對華關稅的3倍？錯！」她指出，以汽車關稅為例，美國對乘用車的進口稅率是2.5%，但是卡車進口稅率是25%，而中國對進口汽車零件關稅只有10%，近期又降到6%。

她也提到，「中國拒絕公平貿易？錯！」強調中方向來主張公平貿易，中方正在推進新一輪對外開放，將繼續努力營造開放、透明、公平、可預期的商業環境。而美國卻在製造種種藉口製造種種障礙和限制，「中國在開門，美國在關門，誰對誰錯，一目了然。」

華春瑩進一步指出，「第三，中國『竊取』美國知識產權？錯！」、「第四，如果中國繼續報復，美國不會退縮？錯！」她還怒嗆，如果美國繼續抱守「美國打人有理，別國自衛無理」的霸權邏輯，只會在孤家寡人的錯誤道路上越走越遠。