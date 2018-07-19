美民主黨議員 推動傳喚川普傳譯作證

2018-07-19 04:52

〔中央社〕在對美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭閉門的赫爾辛基高峰會恐慌感日增之際，美國民主黨國會議員今天推動國會傳喚川普的傳譯作證。

川普和蒲亭（Vladimir Putin）在沒有其他官員，只有傳譯在場的情況下，進行兩個小時的閉門協商。民主黨陣營認為，川普的傳譯和她在峰會期間可能寫下的筆記，可對當時發生的事提供關鍵訊息。

參議院外交委員會民主黨領袖梅南德茲（Robert Menendez）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「我們希望這名傳譯前來委員會，我們想看筆記。」

「我們會展開極大的努力，試圖得知發生的事。」

川普在16日峰會後的聯合記者會中對蒲亭的正面看法不只讓兩黨國會議員都表達憂心，甚至是氣憤。

參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）和夏亨（Jeanne Shaheen）也都已要求傳譯作證。

美國聯邦參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）共和黨籍主席寇爾克（Bob Corker）表示，他了解相關要求，正在「研究先例」，看是否可行。

白宮極可能封殺相關要求，援引行政特權，主張不曾有總統被要求揭露私人談話，而且不應該強迫諸如傳譯等幕僚人員這麼做。

寇爾克告訴記者：「他們並非政策官員，有些情況下他們是契約人員。如果現在開始這樣做，那麼未來還可以允許做筆記嗎？」

寇爾克認為，質詢跟川普一塊前往赫爾辛基的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將是更好的選擇，而且川普很可能告訴蓬佩奧峰會中討論的情況。

蓬佩奧預定25日向參院外交委員會作證。