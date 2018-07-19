白宮：俄羅斯威脅仍然存在

2018-07-19 04:12

〔中央社〕白宮今天表示，俄羅斯持續對美國的選舉制度構成威脅。不過幾個小時前，美國總統川普似乎對此予以駁斥。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）說：「我們認為這項威脅仍然存在，這也是我們為何正採取行動加以防範。」

今天稍早，川普在內閣會議中被記者問到俄國是否仍然鎖定美國時回答「沒有」。

這項說法跟美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）的評估互相矛盾。柯茨16日表示，俄國持續在進行干預。

不過桑德斯說，川普只是針對記者的進一步提問回答「沒有」，並不是在回應那一個有關俄國的提問。