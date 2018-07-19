美眾院外委會亞太小組主席約霍 倡一中一台

2018-07-19 03:52

〔中央社〕美國聯邦眾議員約霍（Ted Yoho）今天倡議，美國應面對「一個中國、一個台灣」的現實。他還說，如果中國聰明，就該讓台灣持續發展，這讓世界與中國都受惠。

共和黨籍的約霍是眾院外委會亞太小組主席。他今天出席傳統基金會與台灣民主基金會合辦的「兩岸關係機遇與挑戰」研討會，在會中發表演說，重申自己支持「一個中國、一個台灣」的一貫主張。他說，這是確保台灣能持續存在的唯一方式。

他會後回答媒體提問時則闡述，美國應務實地面對現實狀況，台灣是一個「民主實體」的存在是事實，有合法的民主政府，也有自己的人民、國旗與軍隊，台灣尊重法治，且有自己的經濟制度。

他也指出，美國國會將持續與國務院溝通，要讓中華民國的國旗能夠重新放回國務院的官網上。

約霍說，美國的目標不是要壓制中國，美國也願與中國貿易往來及擁有良好的美中關係。然而，如果中國持續恐嚇與脅迫的作為，甚至像在南海議題上「說一套、做一套」，向世界說謊，「美國不會想與一個欺騙說謊的國家做生意、打交道」。

他舉例，當初是中國國家主席習近平與前總統歐巴馬於白宮玫瑰花園的記者會上親口承諾，中國不會軍事化南海的，但中國言行不一，改變南海的地貌且將南海軍事化。他呼籲，中國必須尊重法治、尊重其他國家。

他還指出，如果中國是聰明的，就應清楚了解台灣的經濟發展對世界的貢獻，像在醫藥方面，台灣的研發創新也有益人類健康，但中國的做法卻是將台灣排除在世界衛生大會之外，「中國如果聰明就應該鼓勵台灣持續成功發展，這也能讓中國受益」。

約霍還說，美國對台灣的政策有灰色地帶，而從國會通過「台灣旅行法」以後，他更要確保相關對台政策能落實且是務實強化美台關係。（編輯：何宏儒）