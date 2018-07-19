新發現12顆 木星衛星總數增至79顆

2018-07-19 01:04

〔中央社〕美國天文學家17日表示，在木星周遭共發現12顆新衛星，其中2顆稍早已確認，其餘10顆17日才宣布確認；這讓太陽系最大行星的衛星總數增至79顆。

卡內基科學研究所（Carnegie Institution for Science）研究員謝柏德（Scott Sheppard）表示，其中一顆新發現的衛星可說是「真正的怪咖」，因為「運行軌道和其他已知的木星衛星完全不同」，而且非常迷你，直徑約僅1公里，「可能是目前已發現的最小木星衛星」。

這顆怪衛星環繞木星公轉一周約需1.5年，且軌道呈傾斜角度，穿越多顆逆行木星衛星的運行路線。所謂逆行，是指衛星的運行方向和木星公轉方向不同。

謝柏德表示，「（怪衛星穿越逆行衛星路線）這個狀況並不穩定」，「迎面相撞後會很快裂開，碎裂後的星體會化為星塵」。

這顆怪衛星和其他兩顆新發現的衛星都屬於順行衛星，亦即運行方向和木星公轉方向相同。

離木星較近的內衛星公轉一周約需一年，外衛星則須花兩倍時間公轉。

這些衛星可能都是較大型星體碰撞碎裂後所產生。

天文學家打算將怪咖衛星命名為Valetudo，亦即古羅馬神話中主宰健康與衛生的女神，是眾神之王朱比特（Jupiter，即木星名稱由來）的曾孫女。

科學家認為，Valetudo和其他從同一天體碎裂而來的衛星，是在木星形成後不久就出現；木星就像吸塵器般，吸來周遭的天體殘骸，其中有些就被吸住成為木星的衛星。

天文學家原本並非要尋找木星的新衛星，而是利用天文望遠鏡觀察冥王星軌道以外的天體時，意外發現這些木星衛星。

天文學家利用美國國家光學天文台（National Optical Astronomical Observatory）架設於智利的天文望遠鏡，2017年首度觀測到這些木星衛星；隨後又花一年時間，利用美國和智利境內的一系列其他天文望遠鏡，確認這些衛星的運行軌道。