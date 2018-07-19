為平息眾怒 川普：川蒲會未來可證明成功

2018-07-19 00:22

〔中央社〕美國總統川普今天堅稱，他與俄羅斯總統蒲亭會面或許長久之後可證明是成功的。川普試圖以這番談話平息華府政界的憤怒，因為他顯然聽從蒲亭的說法，而非信任自家的情報首長。

共和黨籍的川普總統宣稱，「川蒲會」可能比上週與北大西洋公約組織（NATO）傳統盟友會面「取得更大的成功」。川普進一步表示，蒲亭（Vladimir Putin）已同意協助美國與北韓的談判。川普在峰會上熱情擁抱蒲亭，引起華府政界不滿。

川普今天上午預定與內閣開會，他在會前發推文說：「儘管在布魯塞爾舉行的北約峰會是公認的勝利，成員國以更快速度掏出數以十億美元計的國防經費，但從長遠來看，與俄羅斯會談或許可證明更為成功。」

這次北約峰會普遍被視為是一次暴躁的聚會，使得大西洋兩岸的關係緊張。

川普繼續說道：「川蒲會將產生許多正面效果。」他指出，莫斯科「已同意幫助與北韓談判」。

他說：「很多高階情報人士喜歡我在赫爾辛基記者會的表現。」他進一步表示，他和蒲亭「處得很好，確實困擾許多想要看好戲的仇敵」。

「偉大成果將會到來！」

川普在記者會上，並未針對俄羅斯涉嫌干預2016年美國總統大選一事挑戰蒲亭。蒲亭否認莫斯科介入破壞民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）選情，川普僅憑表像對此信以為真。