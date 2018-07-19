藏4兆黃金珠寶？ 南韓發現113年前日俄戰爭俄國沉船

俄國軍艦頓斯科伊號在1905年參與日俄戰爭後沉沒。（歐新社）

2018-07-19 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕南韓企業SHINIL集團17日表示，日前在慶北鬱陵附近海域發現「藏寶船」─俄羅斯巡洋艦頓斯科伊號（Donskoi）。這艘1905年在日本海沉沒的俄籍船艦一直被傳載有5000箱黃金和金條等各種寶物，價值超過150兆韓元（約4兆新台幣）。

綜合外媒報導，頓斯科伊號是俄國海軍艦隊的一級裝甲巡洋艦，1905年參與日俄戰爭時，在鬱陵島附近受到日軍攻擊，在面臨船艦被搶走危機之際，艦艇指揮部做出了沉沒指示，將船沉到了海底。

這艘船因被傳載有大量寶藏而備受關注，本月15日，SHINIL在鬱陵島附近、水深434公尺海域，發現了船身寫著俄文Donskoi（頓斯科伊）的沉船。SHINIL表示，「令全世界震驚的部分事實將會在18至19日向南韓國內外的所有媒體公開」。

對於是否有寶物，SHINIL公司的宣傳組長朴成鎮說，「雖然確認了有像寶物箱子一樣的物體，但是現在還未能打開」，「相關箱子將在各項程序結束後被打開」。

據悉，SHINIL計畫打撈頓斯科伊號。該集團認為，根據「埋藏物挖掘法」，被發現的船上裝有貨物價值的80%歸發現者所有，剩下20%歸所屬國家。

不過，也有人質疑沉船上寶藏價值的真實性，認為極可能是傳聞過度誇大。

本月15日，SHINIL在鬱陵島附近、水深434公尺海域，發現了船身寫著俄文Donskoi（頓斯科伊）的沉船。（歐新社）