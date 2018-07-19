研究：晚餐別太晚吃 罹癌風險或可降

2018-07-19 00:16

〔中央社〕最新研究顯示，晚上9點以前吃晚餐，或者晚餐後至少間隔2小時再上床睡覺，罹患乳癌或攝護腺癌的風險，會比10點以後吃晚餐或飯後很快就睡覺的人減少20%。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，西班牙巴塞隆納全球健康機構（ Barcelona Institute for Global Health）研究教授、同時也是這項研究報告主要執筆人柯格維納斯（Manolis Kogevinas）表示：「箇中機轉現在還不清楚。」

「我們從實驗性研究中獲知，我們在一天中不同時段都有身體運轉的限制。不只是人類，所有生物都已演化成，日夜運轉不同。」

這項新研究在西班牙主要醫療中心隨機挑選621位攝護腺癌患者和1205位乳癌患者，並找來未罹癌的872名男性和1321名女性擔任對照組。研究結果發表在昨天出刊的「癌症雜誌」（Journal of Cancer）。

研究人員表示，晚餐和就寢間隔時間較長的效果，在遵循防癌建議以及早鳥型的乳癌和攝護腺癌患者身上較為顯著。

柯格維納斯表示，過去的研究顯示，罹患乳癌和攝護腺癌的風險，和夜班工作打亂晝夜規律或個人睡眠清醒週期有關。

世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究中心（IARC）2007年將輪班工作打亂晝夜規律列入健康風險，可能造成罹癌風險。然而，這次研究對象並未將曾擔任夜班工作者納入。