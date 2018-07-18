黑龍江蘭西香瓜甜出名 當地人不敢吃...

中國黑龍江蘭西縣有些瓜農為增加香瓜的甜度，會給正在生長期的香瓜噴灑增甜劑，當地居民表示，瓜雖甜，當地人卻很少吃。（圖取自中國新聞網）

2018-07-18 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江香瓜正陸續上市，但有消費者向媒體反應，黑龍江香瓜主產區綏化市蘭西縣，有一些瓜農為增加香瓜的甜度，會給正在生長期的香瓜噴灑增甜劑。離譜的是，主管機關對此一問三不知，檢驗機構也說無法進行相關檢測。

據《央視網》報導，由於正值產季，蘭西縣的哈黑公路兩旁每隔幾百公尺就有販賣香瓜的攤位，但當地居民表示，路邊賣的瓜雖甜，當地人卻很少吃，因為「瓜都噴藥，吃完就難受」。瓜販也表示，蘭西香瓜甜出名，是打了「甜蜜素」。

記者走訪瓜田後也發現了增甜劑的包裝袋，據瓜農透露，今夏黑龍江連續多雨，為了讓香瓜更甜，所以噴了一種增甜的肥料。瓜農也坦承，自家很少吃噴藥的香瓜，因為吃了會「鬧肚子」，但是「不用它，口感上不去，不好賣」。

報導指出，瓜農用的增甜劑是一種水溶性葉面肥，在蘭西縣的肥料市場隨處可見。記者買了5種增甜劑找當地農業主管部門進行鑑定，黑龍江省綏化市蘭西縣農業行政執法大隊楊永旺則回說，未查到此數據。

楊永旺表示，這些增甜劑批號並未在資料庫，可能是造假，而他也不知道這些肥料的含量、成分，是否含有害物質，「對人體有沒有害咱更不知道了」。多家檢測機構也都表示，無法進行相關檢測。

央視新聞報導後，蘭西縣政府今天下午隨即表示將進行大清查、大整頓。