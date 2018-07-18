大馬富商童婚案 新郎稱：嫩妻7歲時就愛上她了

2018-07-18 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕童婚問題在世界各地引發爭議，馬來西亞41歲穆斯林富商仄阿都卡林（Che Abdul Karim Che Hamid）上月偷偷在泰國迎娶11歲女童阿玉（Ayu），並受大馬回教法庭判處罰金。日前，他在受訪時更表示，他對新娘是真心的並從「阿玉7歲的時候就愛上了！」。

「星洲網」報導，原本仄阿都卡林上月瞞著妻子和二姨太偷娶阿玉，疑似被二姨太揭露後，引起大馬舉國關注。仄阿都卡林受訪時表示，他和阿玉一家人是鄰居，從女孩7歲的時候就認識了，還親自教導阿玉讀可蘭經，更強調不會向社會壓力低頭，也絕對不會放棄新婚的幼妻。

仄阿都卡林還真情告白說，從和阿玉相遇開始就告訴自己，有朝一日非娶她為妻不可，4年後竟美夢成真。他提到，希望未來自己的三個妻子可以和睦相處，也呼籲外界停止批判這樁婚事。

由於仄阿都卡林是當地的橡膠商人，家境富裕，相較於外界，街坊鄰居卻樂見這門婚事，甚至認為阿玉能嫁給他是上輩子修來的福氣，因為阿玉家境貧困無法求學，若結婚之後家人的生活也可獲得改善。

馬國副首相旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）於日前表示，依規定16歲以下的穆斯林婦女欲結婚需宗教法庭認可，但這樁婚姻並未通過允許，故為非法。不過，仄阿都卡林做出承諾在妻子16歲之前並不會同住，阿玉將會繼續待在娘家。