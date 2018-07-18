日本酷熱！川崎大師風鈴市 3萬顆風鈴趕走暑氣

川崎大師風鈴市18日在神奈川縣的金剛山平間寺開市。（記者林翠儀攝）

2018-07-18 22:30

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本最大型的風鈴市從18日起在位於神奈川縣的名剎「川崎大師」開市，來到全國47個都道府縣和國外共900多種、3萬多個風鈴迎風招搖叮噹做響，具有消暑的效果。

川崎大師本名「平間寺」為真言宗智山派的大本山寺院，建於1128年，因為供奉的本尊弘法大師，所以被暱稱為川崎大師，是關東地區知名的除厄名剎。川崎大師風鈴市開辦之初原本只有8都道府縣風鈴參展，今年進入第23屆已擴大到日本國內外，每年5天的展期平均吸30多萬人入場。

日本今年氣候異常，進入7月之後高燒不退，岐阜縣多治見市今年中午觀測到40度高溫，創下5年來最熱紀錄，本月9日起到15日一週內，因中暑送醫的人數逼近萬人，風鈴被日本視為是消暑利器之一，川崎大師風鈴市的開市時機恰到好處，今年可望吸引更多人入場，風鈴市至22日為止，20日傍晚還有千人盆踊，開放一般民眾穿著浴衣參加。

今年的風鈴市的新面孔有來自千葉縣的「南總風鈴」、新潟縣的「地藏堂風鈴」和長崎縣的「長崎瑠璃風鈴」等，川崎大師限定的彩繪達磨除厄風鈴，今年也推出新色「藍色」達磨，現場展出的包括金屬、陶磁器、玻璃、石材和竹子等素材製造的風鈴，迎風招搖發出了各種不同的音色，稍稍緩解了酷熱的暑氣。

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川崎大師風鈴市18日開市。（記者林翠儀攝）

川崎大師風鈴市18日開市，吸引日本女性穿著浴衣來參觀。（記者林翠儀攝）

川崎大師限定版的彩繪達磨除厄風鈴。（記者林翠儀攝）

川崎大師風鈴市18日開市，3萬多顆風鈴迎風招搖叮噹作響。（記者林翠儀攝）

鐵製風鈴。（記者林翠儀攝）

竹製風鈴。（記者林翠儀攝）