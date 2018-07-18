中國法院首創「離婚冷靜期」 遭譏：結婚才該冷靜

廣東高級人民法院16日推出「離婚冷靜期」新規，為離婚設下重重關卡，遭中國網民反譏「結婚才應該設冷靜期」。示意圖。（中央社）

2018-07-18 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕離婚好難！中國離婚率節節攀升，近日有法院推出「離婚冷靜期」新規，為離婚設下重重關卡，遭中國網民反譏「結婚才應該設冷靜期」。

綜合媒體報導，廣東高級人民法院有鑑於離婚率節節攀升，首創「情緒約束冷靜期」、「情感修復冷靜期」新規，以防當事人在開庭審理過程中，情緒過於激動，不能理性表達意見，激化矛盾。

廣東高院16日發布「廣東法院審理離婚案件程序指引」指出，雙方當事人可設置一定期限的「情感修復冷靜期」，不得超過60日。另若在開庭審理過程，情緒過於激動，法官可設置「情緒約束冷靜期」，以20日為限。不過，若在冷靜期內出現家暴、吸毒、轉移財產藏匿未成年子女、故意拖延訴訟等情況，法院得以終止冷靜期。

此外，如果雙方當事人離婚時，拒絕或故意不如實申報財產，將無法取得或僅取得少量的共同財產。

特別的是，指引中還規定，法院應優先遴選具有婚姻經驗的法官審理婚姻案；在審理前，法院也可委託「家事調解員」進行協調。

不過，這項規定也引發民眾批評，認為已干涉婚姻自由，將人民視為小孩；廣東律師吳杰臻也在微博發文，質疑這項規定容易被濫用，趁「冷靜期」期間轉移資產，甚至家暴；而離婚也將變得越來越困難，據《香港01》報導，中國民眾輿論反唇相譏，認為「結婚才應該設冷靜期」。