推動日台交流有功 林曼麗、若林正丈等獲日外務省表揚

2018-07-18 20:39

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕日本外務省18日公布2018年度「外務大臣表彰」名單，包括台灣的國家文化藝術基金會董事長林曼麗、台灣太鼓協會及日本的台灣研究學者若林正丈、裏千家茶道名譽師範関宗貴，因為長期促進台日文化交流及相互的了解而獲選表揚。

「外務大臣表彰」制度，主要是為了表揚個人或團體在增進與日本友好關係上的貢獻，2018年度有205人及49個團體獲選表揚，其中有海外受表揚者有171人、43個團體，表揚儀式預定於24日於日本舉行，不克赴日領獎的外國人士則將透過日本駐外使館代頒。

台灣每年均有複數團體獲選表揚，大都是在推動日語教育或台日體育、文化交流上有卓越貢獻，今年獲選的名單上，除了林曼麗和台灣太鼓協會之外，還有兩名日籍人士若林正丈和関宗貴十分特別。

以藝術促進日台交流而獲得表揚的林曼麗年輕時曾經留日，取得東京大學的教育學博士學位，今年在駐日代表謝長廷的力邀下，將駐日代表處打造成藝廊，從5月20日起的一年間，展出台郭柏川、李梅樹、顏水龍及李石樵等4位前輩畫家及3名台灣新生代畫家的代表作。

在台灣推廣日本文化的「台灣太鼓協會」成立於2007年，目前已有20多個太鼓愛好團體加入，會員超過2500人，每年均與日本進行太鼓交流演出，還在台灣舉辦青少年太鼓賽。

曾任早稻田大學台灣研究所所長的若林正丈，現為早大政治經濟學術院教授，若林是戰後日本第一世代從事台灣研究的日本學者之一，也是在日本學術界確立「台灣研究學門」的功臣，獲選理由為「促進日台相互理解」。

日本茶道裏千家名譽師範関宗貴，同時也擔任裏千家淡交會北投分會的顧問，現年87歲的她從事茶道教學超過一甲子，近年仍經常訪台傳授茶道精神。在台普及日本茶道文化貢獻良多。