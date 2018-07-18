日本也修法室內禁菸 公共場所違法可罰8.2萬

2018-07-18 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京將在2020年舉辦奧運，為了打造友善遊客的環境，日本參議院今日上午投票通過二手菸害防制相關修法，新法將在東京奧運來臨前全面實施，室內場所全面禁菸，但也開了「後門」，像是現有餐廳只要資本額5000萬日圓（約新台幣1370萬元）以下、用餐面積不足100平方公尺者，只要在店門口清楚標示「可吸菸」，則容許店內開放吸菸。

東京都議會在上月底就先通過《二手菸防治條例》，東京都知事小池百合子認為，東京都是2020年東京奧運的舉辦都市而率先推動；但當時日本執政自民黨反對這項法案，認為「應該要與國家取得整合」。

不過，日本參議院今日上午投票通過二手菸害防制相關修法，修法後規定，辦公室、餐廳等公共場所室內原則禁菸，違反規定的個人可處最高30萬日幣（約新台幣8萬2200）罰款，店家若在禁菸處所放置菸灰缸等吸菸設備，也會被處50萬日幣（約新台幣13.7萬）罰款。

室內禁菸令開後門 55%餐飲店仍可吞雲吐霧

不過修法後的條文也有例外條款，像是現有餐廳只要資本額5000萬日圓以下、用餐面積不足100平方公尺者，只要在店門口清楚標示「可吸菸」，就允許店內開放吸菸。不過，不管是分菸設計的吸菸室、或是可吸菸的小規模餐飲店，都將禁止20歲以下民眾入內，且也不可僱用未滿20歲的員工。

據厚生勞動省統計，「例外條款」包含的對象約占餐飲店全體的55%，相較於東京都的條例涵蓋對象超過8成商家，中央版本的規定下，受到約束的現有店家比例不到5成，明顯較為寬鬆。

哈台作家：盼修法後改善室內吸菸問題

來自日本九州的哈台作家「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」今日也在臉書分享這項訊息，並指日本很久以前就開始討論室內場所全面禁菸，但是反對勢力不小，甚至聲稱禁菸會害到店家倒店之類的，不過因為現在要辦奧運，國際壓力越來越大，所以也不得不實施。他也分享說，過往有些日本人因為在日本習慣了，來到台灣後還是在室内場所吸菸，即使勸了也不聽，讓台灣朋友很傷腦筋，「希望在日本實施全面禁菸後，這樣的情形變少啦」。