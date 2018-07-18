打擊港獨！港府擬禁民族黨 英國表達關切

港府首次引用《社團條例》第八條取締「主張港獨」的香港民族黨，引來英國關切。（法新社）

2018-07-18 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港在1997年主權移交中國後，港府昨（17）日首次引用《社團條例》第八條，以「維護國家安全」為由，取締「主張港獨」的香港民族黨。此舉引來英國關切。

綜合媒體報導，香港雖擁有中國所沒有的高度自治和言論、結社自由，但越來越受到日益崛起的中國所威脅。香港民族黨昨日隨即收到港府文件，內容援引《社團條例》第8條，以國家安全和公共秩序等考量，要求民族黨召集人陳浩天在21天內說明個人言行和政黨所為，並將以此決定是否禁止民族黨運作。該款條例最初被用來治理香港黑社會組織犯罪。

港府認為民族黨的活動，可能威脅國家安全和公共安全，有意禁止；保安局局長李家超也表示，香港雖有結社自由的權利，但並非沒有限制。李家超並援引香港法律，表示「國安」意指捍衛「中華人民共和國的領土完整以及獨立」。

對此，陳浩天認為，已成立2年的民主黨，現在突然被找麻煩的原因，推測是與自己近日訪問台灣有關；未來將會有更多的政治組織，受到該款條例的限制，呼籲全世界「最好密切關注」。

港府此舉也引來英國關切，英國外交部發表聲明表示，已關注到港府打算禁止香港民族黨繼續運作，英國雖不支持港獨，但香港享有高度自治、參選、言論和結社自由等權利，且均明定於香港「基本法」及香港人權法案。英國議會也於上週簽署一份信函，要求英國政府向聯合國呼籲，香港法治及基本自由正遭受侵蝕。