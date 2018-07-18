走32公里路只為「第一天上工」 老闆感動送他一輛車

搬家公司的執行長馬克林（右）把一輛福特休旅車送給卡爾，做為代步工具。（美聯社）

2018-07-18 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州一名20歲的男大生卡爾（Walter Carr）要去搬家公司上班的前一晚，發現車子故障，便走20英哩（約32公里）的路，才抵達目的地「上工」。搬家公司執行長得知後相當感動，大方送卡爾一輛車，做為代步工具。

綜合外媒報導，卡爾是田納西州搬家公司「Bellhops」的新進員工，他不想無故缺席第一天上班日，只好犧牲睡眠時間，半夜出發走到工作地點。當卡爾步行3小時左右後，被深夜巡邏的警察關切，警察對於卡爾要「走路去上班」一事，感到相當吃驚，遂建議卡爾至附近教堂休息，天亮後再派同仁載卡爾去上班。

卡爾最後走了20英哩（約32公里）的路，終於抵達上班地點，委託搬家公司的屋主拉米（Jenny Lamey）透露，卡爾上工後態度仍相當敬業，表示一點也不累，這點讓她相當敬佩。

搬家公司的執行長馬克林（Luke Marklin）得知後，特地親自至阿拉巴馬州見卡爾一面，再把自己2014年福特休旅車的鑰匙遞給卡爾，讓卡爾感動不已。