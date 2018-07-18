遭遇1黑1白雙水龍捲 漁夫大難不死上傳影片

白色水龍捲近距離看上去相當壯觀。（擷取自IG）

2018-07-18 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕出現在海上的水龍捲並不常見，近距離拍下清晰的水龍捲影片更是相當罕見，俄羅斯一名漁夫本週一（16日）在黑海沿岸目睹兩道水龍捲同時出現，其駕駛的船隻受影響發生激烈碰撞，所幸最終並未發生憾事，他安然返港後將拍下的影片上傳Instagram，並註記「大難不死是奇蹟」，引發網友熱論。

影片顯示，兩道水龍捲一前一後出現在畫面中，其中距離較近的這道看上去直徑較粗，柱狀體呈現雪白色，其所在海面受氣壓影響，不斷有海水被吸入龍捲風內，看起來相當壯觀；另外一道水龍捲則在較遠處，或因光線及距離問題，看起來略呈黑色，柱狀體也較細，其動態雖因距離問題，無法於影片中清晰呈現，但仍令網友們大呼震撼。

外媒報導，拍下影片的漁夫切亞伏斯基（Pavel Chernyavsky）表示，影片發生地點在黑海城市格連吉克沿岸，拍攝當下白色水龍捲距船隻不到500公尺，以水龍捲移動的速度來衡量相當危險。在切亞伏斯基隨後更新的影片中可見，他當天駕駛的船隻受水龍捲影響，與其他物體發生激烈碰撞，船體更出現許多黑色擦痕，水龍捲威力之強可見一斑。

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