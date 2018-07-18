習近平失勢？ 美媒分析：中共高層開始剝奪實權

中國國家主席習近平最近從官方媒體上消失，引起海外媒體質疑習可能失勢之際，中國政府疑似間接闢謠，再次透過官媒刷存在感，習近平昨天（17日）再度「霸佔」中官媒頭條。（法新社資料照）

2018-07-18 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平最近從官方媒體上消失，引起海外媒體質疑習可能失勢之際，中國政府疑似間接闢謠，再次透過官媒刷存在感，習近平昨天（17日）再度「霸佔」中官媒頭條。美國媒體引述分析家表示，這個現象證實有關習近平的傳聞，中共高層開始剝奪習的實權，直指不過讓他承擔作為國家主席的禮儀性活動。

中國中央電視台16日晚間的新聞聯播，一口氣報導4條習近平相關消息；人民日報17日頭版刊出4則圖文並茂的習近平報導；新華網、環球網、中新網等也都刊出顯著版面，令外界嘆「紅牆內鬥水深莫測」。

《美國之音》報導，政治學學者認為，獨裁國家的領導人，必須時時彰顯存在感，才能夠顯示掌握大權，而大權旁落最明顯的徵兆就是存在感消失或減少。先前，《人民日報》和其他官媒對習近平進行了無所不用其極的宣傳，忙著對中國政治、經濟、外交、軍事，甚至是廁所建設等問題發出重要講話或指示，但最近這種光環似乎消失了。

報導提到，雖然外界仍然不清楚習近平的權力是否被剝奪或被削弱，但近來《人民日報》對習近平的宣傳，讓許多分析家傾向於認為，習可能在個人崇拜宣傳方面遭到中共高層的狙擊，導致習在這個時刻不得不撤退。