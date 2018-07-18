海航前董座摔死疑點重重 法國神父稱警方說法瞎編的...

2018-07-18 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國海航集團（HNA）前董事長王健，本月3日上午11時左右在法國出差時，在普羅旺斯跌落山谷離奇死亡，卻被警方認定為意外事件。警方認為王健想爬上一道1.7公尺的高牆拍照而跌死，但在事發地點附近教堂工作3年的神父懷疑，「怎麼能想像到一位57歲的男人這樣跳來跳去？這種完全是瞎編的。」

香港《蘋果日報》引述法國《世界報》集團記者張竹林的報導，警方懷疑王健為了拍攝奔牛村美景，想要從高度為1公尺的矮牆，跳到另一道1.5到1.7公尺高的圍牆上，不慎跌落山谷死亡。

在事發附近工作3年的神父Hubert Audibert認為，他們只見過一些小孩在那1公尺高的矮牆上玩耍，但從未看過有人站在那1.5到1.7公尺高的圍牆上，且一名57歲的人，「您認為他會跳上一堵1米5高的牆去拍照嗎？」他還說，事發時間若在11時，那應該會是遊客眾多的時段。

海航集團是一個擁有包括航空、金融、房地產、流通及服務業的綜合集團，擁有26家上市公司，在2017年被美國財富雜誌列入世界500強公司，近年快速購併海外公司，進行擴張，以致債台高築被估算約逾940億美元（約新台幣2.82兆元），近兩年來即不斷的拋售資產，以維持公司營運，在上個月，即有外媒報導，中國政府決定出手搶救海航。