重刑犯用手機連寫2本書 大爆監獄黑幕 用錢統治獄警及黑幫

菲律賓重刑犯監獄New Bilibid Prison。（圖擷取自網路維基百科）

2018-07-18 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓監獄有多黑？一名服刑中的重刑犯鄧龍威，連續在獄中出版兩本書，講述他在菲律賓監獄服刑的種種秘聞，他所在的菲國專對重刑案的監獄New Bilibid Prison，竟是一個獄警與黑幫共治的世界，錢可通天，甚至可以監獄裡蓋豪宅、炒房，就如同真實的世界。

《香港01》報導，鄧龍威因販毒被菲律賓警方在2000年逮捕，一直被押至2011年被判終身監禁（刑期40年），手機成為他對外聯繫的唯一管道，但他利用手機寫書，去年年版第一本書《黑獄第5730天》，指自己是冤獄，書的內容就是講被囚17年如何被誣陷的過程；今年再出第二本《黑獄第6330天》，內容直曝菲國最高設防監獄New Bilibid Prison（NBP）內的種種秘聞及潛規則。

據報導，該監獄幾乎是「獄警與黑幫共治」的世界，只要有錢，什麼都可以買到，像手槍、平板電視、PlayStation 4，甚至可以在裡面蓋豪宅、炒房，擁有按摩浴缸，獨立床位。。

據報導，NBP建於1940年，面積逾500公頃，是菲律賓最大型及主要監獄之一，設計容計約1萬受刑人，但是在去年6月統計，竟然囚禁約2.4萬人，更曾爆出多宗犯罪案，包括槍殺案、手榴彈爆炸案及暴動等。

據報導，該監獄分成接待及分流中心、中度及高度設防區，其中，高度設防區有高達1.7萬被判終身監禁的重刑犯，區內設有醫院、大廚房、街市、餐廳、運動場、教堂及廟宇等，在裡面，重刑犯可以買床、廁所、擁有豪華廁所的「套房」，或是獨立的房子，最大的一棟的2層樓的豪宅，甚至可以聘請工人服侍，吃到名貴食材的豪華套餐。

監獄裡的有錢人，還可以駕駛電單車出入、控制獄中水井，等於連自由也可以買到。

監獄裡的管理，黑幫勢力龐大，有8~9個黑幫共組「龍頭會」，分控每個監倉，跟獄警共治，書中爆料，2016年之後，囚犯豪華生活有所收斂，但是獄警貪污更甚以往，除了糧油雜貨煙酒、手機都有賣之外，連毒品都賣，不過，特警「容許獄內黑幫如發現有人吸毒，可以格殺勿論」，稍有抑制。