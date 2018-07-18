遭痛批後改口 川普指俄干預大選堅稱沒勾結

2018-07-18 04:44

〔中央社〕美國總統川普今天說，他完全相信美國的情報機構，也承認自己在與俄羅斯總統蒲亭會面後說錯話，他澄清說，「我看不出有什麼理由不是俄羅斯」干預美國2016年總統大選。

「川蒲會」後的聯合記者會上，川普在眾多國際媒體鏡頭前公開選邊站，他寧可相信蒲亭否認干預美國總統大選的說法，卻不願為美國情報機構的分析背書，不只讓美國盟友震驚，在美國國內更引發兩黨聯合撻伐，共和黨國會眾多資深議員都批評川普失格、可恥，美國輿論更痛批川普是「叛國賊」。

川普返回華府後，他今天第一個公開活動就是與國會眾議員會面，不知是否剛回國有時差，看來有點疲倦的他在會議開始前，刻意主動談到「川蒲會」，更承認自己「說得不夠清楚」，他按照幕僚事先準備的稿子澄清說，他要說的是「看不出來為什麼不是俄羅斯」要為干預美國的大選負責，川普還說，是雙重否定，他當時沒講清楚。

川普昨天站在蒲亭身旁時說，他「沒有理由認為（干預選舉）就是俄羅斯所為」，且蒲亭「極為堅決有力」的否認。

他今天在國會議員面前還說，他接受美國情報機構的調查結論，「我完全相信、也支持最棒的美國情報機構的看法」，但才講完這句話，白宮會議室的燈光一時全滅，一片漆黑，川普隨即講冷笑話指出，「這一定是情報機構的人幹的」。

川普今天一反常態展現少有的低調身段，還間接承認自己說錯，前白宮國安會負責俄羅斯事務的主任艾德蒙茲（Jeffrey Edmonds）在美國有線電視新聞網（CNN）上指出，他相信是白宮國安團隊幕僚在進行「危機控管」，逼著川普今天必須照講稿，表達身為美國總統該有的立場。

儘管川普說願接受俄國涉入大選的調查結論，卻仍說可能也有其他國家，更強調「一點都沒有勾結」、「國會也有強有力的調查，很清楚，沒勾結」。

他也表示，會盡全力阻止俄羅斯干預今年底的期中選舉。

川普說，和蒲亭會談是「真有意思的會面」，他更強調，美國應和俄國及中國好好會談，這不是壞事，俄國是核武大國，美國能和俄國好好相處是好事，他也認為，美俄關係有可能變得更好。（編輯：陳政一）