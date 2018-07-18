違反聯合國漁撈工作公約 台灣漁船遭扣留

2018-07-18 03:36

〔中央社〕聯合國旗下國際勞工組織（ILO）今天宣布，國際勞工組織旨在保護漁工的「漁撈工作公約」（Work in Fishing Convention）在去年生效後，已扣留首艘違反公約的漁船。

國際勞工組織表示，在船員向南非開普敦當地督察員抱怨工作條件後，這艘漁船5月在開普敦被扣留。

國際勞工組織發言人范羅倫（Hans Von Rohland）告訴法新社，「這艘漁船來自台灣」，船東在台灣。

國際勞工組織在聲明中說，這艘漁船遭扣留後，督察員發現長串問題，包括「缺乏文件，住宿環境不佳，漁工食物不足，以及船上安全和衛生條件太差」。

南非海事安全局（Maritime Safety Authority）的保羅（Thelma Paul）表示，僅有兩名船員有工作合約，「甚至沒有船員名單」。

她指出：「救生圈爛了，必須更換，船錨無法使用，有個錨甚至不見了。」

船員告訴督察員，他們希望離開這艘漁船。他們表示，他們必須用手把漁獲拉上船，並將沉重的漁獲搬到儲存設施。

這艘被認為不適於航行的漁船，在修理後，已於6月獲釋。

漁撈工作公約在確保漁業據估3800萬漁工都能在適當且安全的條件下工作，這個行業深受剝削、強迫勞動和人口販運之苦。

漁撈工作公約在2007年通過，但在立陶宛去年11月成為批准這項公約的第10個國家後才生效。