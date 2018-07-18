歐巴馬暗嗆川普 痛批說謊政客恬不知恥

美國前總統歐巴馬17日發表演說紀念南非前總統曼德拉百歲冥誕。（法新社）

2018-07-18 00:14

〔中央社〕美國前總統歐巴馬17日發表演說紀念南非前總統曼德拉百歲冥誕，他痛批某些政治領袖以謊言掩飾謊言，「恬不知恥」，雖未點名美國總統川普，但指責意味非常明顯。

美聯社報導，18日是曾獲諾貝爾和平獎的曼德拉（Nelson Mandela）100歲生日，歐巴馬在南非約翰尼斯堡發表這場2017年卸任以來最重要的演說時，慷慨激昂呼籲世人尊重民主和人權等曼德拉所堅持但如今面臨威脅的價值，獲得聽眾起立鼓掌。

他批評當今政治人物善於「瞎掰」，被逮到也不覺羞愧。他說：「有些政治領袖被逮到說謊後，往往再加碼說謊，可說恬不知恥。」

歐巴馬警告，否認氣候變遷等事實可能破壞民主。他也批評「強人政治」說：「大權在握的人想要破壞讓民主政治有其意義的每項制度。」

但他也提醒成千上萬聽眾：「我們曾經歷過更黑暗的時期。」

歐巴馬鼓吹各方面的平等，甚至以剛贏得世界盃足球賽冠軍的法國隊與其成員的多元性為例。他警告，仇外的國家「終將發現自己毀於內戰」。

曼德拉2013年辭世，他長期對抗白人少數族群實施的種族隔離制度，曾入獄27年，獲釋後致力傳播和平與和解的信息，現在仍是全球偶像人物。

歐巴馬雖然只在2005年與曼德拉短暫會晤，但他在曼德拉的葬禮上致悼詞時說，「曼德拉讓我想成為更好的人」，並盛讚曼德拉是「20世紀最後一位偉大的解放者」。