孕婦噴香水注意 美國研究：恐對胎兒大腦危害深遠

2018-07-18 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾大學（UI）發布的最新研究指出，婦女若在懷孕期間對身體噴灑香水，或使用塑料容器吃熱食，會對體內胎兒的大腦發育造成影響深遠的損害，研究發布在《神經科學期刊》（Journal of Neuroscience）。

根據《每日郵報》報導，美國伊利諾大學科學團隊透過老鼠的動物實驗，探討香水、塑化劑（鄰苯二甲酸酯）對大腦的危害，他們在烘焙餅乾的過程加入這些物質，餵食懷孕的老鼠，直到牠們分娩後的第10天，且對老鼠的後代進行為期1年的觀察。

研究發現，母體本身並不受化學物質影響，而牠們的後代在青春期時也沒發生異狀，但在成長至90天、相當於人類逾20歲時，開始觀察出化學物質對老鼠後代的影響，在胚胎時期，因母體吃下含有化學物質餅乾的老鼠，走出測試用的迷宮所花費的時間，遠比正常老鼠還要久。

伊利諾大學神經科學部的心理學教授朱拉斯卡（Janice Juraska）博士認為，香水與塑化劑等化學物質會影響老鼠後代的認知能力，因此，建議孕婦避免使用此類物品，「沒有味道的最好」；由於生活中充斥著各式的塑化劑，科學團隊還要進一步釐清哪些種類的塑化季，會對用於下判斷指令的大腦前額葉皮層傷害最劇。