泰國洞穴少年明出院 將開記者會滿足大眾好奇心

泰國官員表示，受困泰國北部「睡美人洞」18天後才獲救的12名足球小將和25歲教練，將在明（18）日出院。（路透）

2018-07-17 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕泰國官員表示，受困泰國北部「睡美人洞」18天後才獲救的12名足球小將和25歲教練，將在明（18）日出院，並在同一天召開記者為會，以滿足公眾對這起事件的好奇心。

《路透》報導，上週，這起危險的救援行動引起全球媒體關注，數百位記者前往泰緬邊界駐守，以掌握這群11歲至16歲男孩和教練的最新消息。這13人陸續被帶出洞穴後，至今都在清萊省的醫院住院治療。

當局今日宣布13人將在明日出院，並召開記者會，泰國政府發言人山沈（Sansern Kaewkamnerd）說，「我們希望降低公眾的好奇心」，因此安排了記者會，「以便在這之後，男孩們可回歸正常生活」。

泰國政府一直相當注意突然爆紅和媒體關注對男孩們心理健康的影響，因此週三的記者會將受到嚴密控制，記者得在會前提交問題，並由心理學家審查，主持人將會向足球小將提出獲得批准的問題。

清萊省副省長帕薩庫恩（Passakorn Bunyalak）說，這些孩子將在記者會後被送回家，他已要求父母和記者，30天後再進行採訪，「在這個初期階段，我們試圖讓媒體不要打擾男孩們」。

他強調，他們都受到泰國兒童保護法的保護。該法案保護18歲以下的人免受可能導致情緒和聲譽受損的媒體報導。