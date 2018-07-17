德蕾莎修女慈善組織涉販嬰 印度政府下令徹查

諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女生前創辦的仁愛傳教會（ Missionaries of Charity）涉嫌販嬰，印度政府今（17）日下令徹查該組織的相關機構。圖為仁愛傳教會在印度蘭契所經營的未婚媽媽之家。（路透）

2018-07-17 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女生前創辦的仁愛傳教會（ Missionaries of Charity）涉嫌販嬰，本月初已有2名涉案人士被逮，印度政府今（17）日也下令徹查該組織的相關機構。

《BBC》報導，仁愛傳教會在印度賈坎德邦所經營的1個未婚媽媽之家涉嫌販嬰，被控嬰兒在該機構「消失」 ，據報，有個嬰兒被賣給一對夫婦，他們認為自己支付了產婦的住院費用。本月5日，該機構的1名修女和工作人員被警方逮捕。

印度政府的婦女和兒童福利部門週二聲明稱，他們已下令各邦徹查仁愛傳教會在各地開設的庇護機構。

印度的非法收養市場相當蓬勃，特別是在2015年收養法案進一步管制相關程序後。

對販嬰事件，該慈善機構稱「令人震驚」，並表示已開始調查，這起事件「違背了我們道德信念」。仁愛傳教會的Sunita Kumar表示，如果真的有這種事情，他們會採取一切防範措施避免類似事件再次發生。