5歲男孩每天找鄰居大叔除草 背後故事超催淚

美國一位男童，每天都會跑去按鄰居門鈴，找鄰居大叔幫他除草、玩球，而大叔也不厭其煩的每天陪他一起做園藝活動，到最後甚至成為忘年之交。（圖擷取自twitter）

2018-07-17 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位男童，每天都會跑去按鄰居門鈴，找鄰居大叔幫他除草、玩球，而大叔也不厭其煩的每天陪他一起做園藝活動，到最後甚至成為忘年之交，每天都會一起從事各種活動；原來是因為男童爸爸參軍前往海外服役，讓想念爸爸的小男孩每天都跑去找鄰居大叔玩，而大叔每天陪男童排解思父情緒的故事在網上發酵後，感動了許多網友。

綜合媒體報導，住在美國伊利諾州的5歲男童布萊恩（Brian Kelly），他最喜歡跟他的父親丹（Dan Kelly）一起在家裡的庭院裡除草，而布萊恩對除草機相當狂熱，他覺得除草的人超帥，甚至說長大後想成為「除草的人」；而布萊恩以前若是看到鄰居狄恩（Dean Cravens）在用除草機除自家的草地，他也會跑去找狄恩分享自己與父親除草的故事，最後他們兩個也成為朋友。

但好景不常，在美國空軍服役的丹有天被派駐到敘利亞，與父親分離讓布萊恩相當難過，而當丹前往敘利亞後也與家人失聯；有天，他跑去隔壁鄰居家門按門鈴，希望狄恩能幫他家的草地除草，狄恩馬上一口答應。

之後布萊恩每天都跑去找狄恩除草，最後甚至還一起打高爾夫球、籃球等活動；狄恩說，布萊恩是個「勤奮的工人」，他在他父親離家後，會花很多時間在除草上；後來他跑來按我家的電鈴，問我可不可以陪他玩，一開始我們是做除草的工作，不過後來我想「或許我們可以做點別的事」，所以我們後來又一起打高爾夫球、一起打籃球。

現在布萊恩與狄恩親密無間，對於育有3個女兒的狄恩來說，跟一個小男孩玩很有趣，他說「我很喜歡教跟指導小孩，因為可以看他們學習成長，我沒有兒子，但我很享受與3個女兒生活的時光，不過與小男孩玩是前所未有的體驗，很有趣。」

狄恩16歲的小女兒茉莉（Molly）將這個故事分享在社群平台，並獲得廣大迴響，她表示「我認識很多父母是軍人並且被派駐海外的家庭，我希望大家能夠關注這種狀況」

布萊恩的母親芭芭拉（Barbara Kelly）表示，布萊恩很想念父親，我很高興狄恩可以幫助他排解思念的情緒；布萊恩與他父親的之間的親情牢不可破，但我相信丹會很高興他兒子有個好榜樣和好朋友。