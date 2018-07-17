日本高溫熱死人 老婦吹冷氣仍中暑身亡

2018-07-17 19:02

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕日本今年夏天的氣候頗為異常，本月初西日本豪雨成災之後，接著是酷熱的高溫，全國內陸地區有超過100個觀測地點連4天最高溫達日本定義的「猛暑」攝氏35度以上。日本氣象廳17日發布「異常天候早期警戒情報」，警告高溫將持續到月底。

連續多日的酷暑，已傳出十多人中暑死亡，其中名古屋豐田市今天有一名小學一年級學童參加校外教學後不治，埼玉縣川口市一名80歲老婦在家中死亡，雖然老婦死亡時家中還開著冷氣，但醫生診斷死因為中暑。

日本放送協會（NHK）報導，太平洋高壓與來自西藏高原的高壓籠罩日本上空，兩個高氣壓帶來的暖空氣上下重疊，是造成高溫的主要原因。另外9號颱風已在菲律賓附近形成，暖空氣旺盛的對流更讓暑氣難消，氣象廳表示，高溫將持續到本月底，本來一週全國各地仍會有多處為35度以上的「猛暑日」。

因為連日的高溫，從14日到16日的三連休中，全國有數千人中暑送醫，其中西日本豪雨災區的岡山、廣島和愛媛3縣每天都有上百人中暑，造成災區復原不易。此外，京都夏季盛事「祇園祭」也進入祭典的高潮，17日山車遊街的「山鉾巡行」雖然吸引萬人空巷，但連續4天超過38度的高溫也造成數百人中暑。

京都的高溫僅次於岐阜，岐阜縣的揖斐町16日觀測到39.3度高溫，17日仍有38.9度，兩地均已連續4天溫度超過38度。