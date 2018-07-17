中南海紅牆內興波？外界費猜疑

美中貿易戰後，中共對總書記習近平的吹捧快速降溫，加上官媒一連串反常作法，海外因此傳出習近平遭黨內質疑，權力面臨挑戰之說。（美聯社）

2018-07-17 18:50

〔中央社〕美中貿易戰後，中共對總書記習近平的吹捧快速降溫，加上官媒一連串反常作法，海外因此傳出習近平遭黨內質疑，權力面臨挑戰，甚至有黨內大員因此失勢，由他人取而代之的說法，真假難辨。

自上週起，中國旅外政治評論圈內，接連傳出中南海內政局生變的說法。其中包括，中共曾秘密召開政治局擴大會議，有與會中共退休元老質疑習近平鋒芒畢露的執政方式，使中國陷入窘境。

此外，還傳出主管意識型態及宣傳的中共政治局常委王滬寧可能為此擔責下台，由政治局委員胡春華遞補；甚至還出現「一號休息、大海領軍」，由全國政協主席汪洋取代習近平執政的說法。

這一連串的事件，都起因於美中貿易戰的爆發。首先，「中國製造2025」計劃被認為是引發美國高度警覺的根源，中國官方於是下令媒體不准再提「中國製造2025」，被認為是官方冷卻捧習熱及浮誇文風的先聲。

其後，人民日報罕見地連續發表3篇評論，嚴詞批評這幾年來部份媒體及個人看待中國自身發展及國際局勢時，慣常「抬高自己、貶低別人」，以迎合讀者的「傲嬌自大」心態，是「浮誇自大」的表現，形同否定先前「厲害了，我的國」的宣傳基調。

同一期間，質疑浮誇基調的文章接連出現，且未遭刪除。先是中國科技日報總編劉亞東批評，中國的科技與西方國家相比仍有差距，卻偏有人鼓吹「中國全面超越美國」；接著是吉林大學金融學院院長李曉表示「中華民族到了新的危險的時候」，理由是有學者提出，「要不惜一切代價」打美中貿易戰，令人匪夷所思。

此時，中共官媒接連出現不尋常的現象。7月9日及15日這兩天，人民日報頭版完全沒有出現「習近平」3個字，是習近平2012年11月就任總書記後未見的現象；7月11日，新華社更刊出已故中共黨主席華國鋒當年遭民眾反映後，向中紀委坦承錯誤的舊聞，被認為有影射意味。

7月12日，央視新聞聯播一開始，便出現工作人員臨時向主播台遞稿子的黑影畫面，十分罕見，引起不少猜疑。事後發現，當天2名主播在播報習近平的消息時，並沒有如往常般播報他的一長串黨政軍頭銜，而是直接以「習近平」稱呼。

而在民間，7月4日發生在上海的習近平看板遭女子董瑤瓊潑墨事件，則震撼中共官方。不久後，在捧習風降溫及防止類似事件重演的考量下，中國各地紛紛下達取下並禁止懸掛習近平肖像的命令，同樣引起關注。

美中貿易戰爆發，使中共在國內外壓力陡增。有評論認為，黨內質疑習近平的暗流因此被引發，進而浮上檯面，一併清算新仇舊恨。然而，習近平5年來樹立的權勢，是否可能在一夕間就面臨危機，不無疑問。

至於捧習風的降溫，是由習近平主動指示，還是受到黨內壓力後才指示，或是黨內勢力直接藉此表達不滿，在中共權力運作欠缺透明下，至今仍令外界費猜疑。