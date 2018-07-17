卸任首次返鄉！歐巴馬探望肯亞家人 參加南非曼德拉百歲冥誕

前美國總統歐巴馬迎來卸任後的首次返鄉之旅，前往肯亞與南非進行訪問，途中不但探望他在肯亞的家人，也與肯亞總統見面。圖為前美國總統歐巴馬與其同父異母姊姊奧瑪（右）。

2018-07-17 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕前美國總統歐巴馬迎來卸任後的首次返鄉之旅，前往肯亞與南非進行訪問，途中不但探望他在肯亞的家人，也與肯亞總統見面；之後會再轉往南非參加曼德拉百歲誕辰紀念。

綜合外媒報導，首位非裔美國總統巴拉克·歐巴馬雖然出生自夏威夷，不過他的父親老巴拉克·歐巴馬（Barack Obama）是位肯亞黑人，在與歐巴馬生母安‧鄧那姆（Ann Dunham）結婚生下歐巴馬之前，已在肯亞有過一段婚姻，並生下2位同父異母的哥哥與姐姐。

雖然歐巴馬的成長階段從未住過肯亞，直至他27歲時才首次踏上生父的家鄉，不過肯亞人一直對這位曾擔任美國總統的「肯亞子弟」感到自豪，甚至稱他為「肯亞之子」。

本次歐巴馬的訪問之旅相較於過去，2006年擔任美國聯邦參議員與2015年以美國總統身分參訪時的盛況不同，這次的訪問較為低調；歐巴馬於7月15日到達肯亞，並於7月16日參加由他同父異母姊奧瑪·歐巴馬（Auma Obama）所主持的強大之聲（Sauti Kuu）基金會所興建的體育中心開幕典禮，在典禮上他也與其他住在肯亞的家人碰面。

歐巴馬這次的旅行雖然以探望家人為主，不過他也與肯亞總統烏胡魯·甘耶達（Uhuru Kenyatta）和反對派領袖拉伊拉·歐丁嘉（Raila Odinga）會面；之後歐巴馬會在奧瑪的陪同下，一同搭火車前往他們父親的故鄉探望老歐巴馬的墓園，並在7月17日前往南非，參加隔天的曼德拉百歲誕辰紀念活動。