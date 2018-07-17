金正恩視察電廠怒轟官員 專家：責任轉嫁

金正恩視察咸鏡北道漁郎川電廠，發現工程延宕僅70%完工，當場怒飆官員。（美聯社）

2018-07-17 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩的一舉一動頗受國際關注，他近日為建設工程延宕怒轟當地官員，還罕見地通過官方媒體公開此事。專家指出，金正恩可能打算把經濟困境責任轉嫁到官員身上。

綜合外媒報導，金正恩通常在視察工廠等地時，對官員表示讚賞，但據《朝鮮中央通訊社》今（17）日稱，金正恩到達因工程延宕僅70%完工的咸鏡北道漁郎川電廠時說，他「震驚到無言」，金正恩訓斥內閣負責官員，把這項計畫丟給咸鏡北道，未好好關注，並要求在明年10月前完工。

金正恩也在一處號稱金正恩的父親和祖父都曾參訪過的Onpho渡假營地發怒，痛批「溫泉池比魚池還髒」。

這些批評罕見的通過官方媒體公開發布，北韓國內報紙《勞動新聞》還用了9個版面論及此事，引起外界關注。《美聯社》引述專家說法指出，金正恩可能正努力改善奄奄一息的北韓經濟，並打算在可能推出新政策前，將經濟困境責任轉嫁給官員。

北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-jin）則表示，金正恩要向國內外傳遞訊息，那就是北韓在他與美國總統川普於新加坡會面後正聚焦在經濟。

梁茂進告訴《法新社》，「對北韓百姓來說，他正在塑造一個關係他們生活領導人的形象」，「對外界來說，他正發出一個信號，顯示他非常認真承諾實現無核化」。