韓軍事基地直升機墜毀 機上3人罹難

1架韓國軍用直升機驚傳在基地內墜毀，機上3人不幸罹難。示意圖，與本新聞無關。（路透）

2018-07-17 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕韓國浦項軍事基地今（17日）下午驚傳軍用直升機墜毀意外，機上3人不幸罹難。

據《韓聯社》報導，韓國當地時間下午4點45分（台灣時間下午3點45分），1架疑似隸屬於韓國海軍第6航空戰團的直升機，在浦項基地內發生墜毀意外，消防部門獲報後立刻出動救援，有消防人員證實機上3人不幸罹難，詳細事故原因以及墜毀機型還有待了解。