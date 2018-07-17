又是「為台獨量身打造」 共軍明起東海實彈演習6天

中官媒《環球網》指出，解放軍將在明日於東海進行實彈演習。圖為示意圖。（法新社）

2018-07-17 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒報導，解放軍將在明（18）日起於東海進行為期6天的大規模實彈演習；軍事專家補充說，此次演習是為了「台獨」量身打造。

根據《環球網》報導，中國浙江海事局16日發布航行警告，當中寫道，「根據部隊年度例行性訓練計劃安排，定於2018年7月18日上午8點至7月23日下午6點，在象山至溫州以東海域組織實際使用武器訓練」。有不具名人士透露，此次演習的時間長、區域大、兵力武器多，規模更勝以往的演習。

報導引述中國「軍事評論員」宋忠平言論，認為此次演習是要檢視其作戰能力、戰法和武器裝備效能，檢驗過去一年來海軍的訓練成果，也因為是一次常態性的年度演習，外界不必過於擔憂，但他強調，若未來發生戰爭，東海無疑是主戰場之一，也是解決台灣問題和其它海上爭議島嶼的關鍵。

宋忠平直言，此次的軍演是針對台獨「量身打造」，帶有強大的警告性，加上先前一系列從空、海進行的繞台行動，針對性非常強，認為這一次在台灣北方進行如此大規模的實彈演練，意味著解放軍已把對付台獨的軍事行動放到檯面上。