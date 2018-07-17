印尼警執法權上升 泗水恐攻後逮200恐嫌

印尼泗水今年5月發生自殺炸彈恐怖攻擊，共造成多名警察死傷。（法新社）

2018-07-17 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕印尼第2大城泗水（Surabaya）5月發生連環爆炸恐攻，總計造成數十人死亡，印尼國家警察總長狄托（Tito Karnavian）表示，警方在過去2個月來積極查緝激進恐怖分子網路活動，至今已逮捕約200名疑為恐怖組織的成員。

綜合外媒報導，警察總長狄托昨天公開演說時表示，過去該國的民主制度賦予不同族群自由集會及演說的權利，不少恐怖主義份子就利用這種機制，將激進想法傳播至社會不同角落，而警方往往受限於法律規範，處處受到掣肘而無法順利執法。

然而，狄托指出，在泗水恐攻發生後，該國現行法律對執法人員的權力做出修正，警方得以打擊任何涉嫌參與恐怖攻擊的人物，並有權當下做出反應。他強調，該國的反恐特警隊88分隊（Densus 88）在泗水恐攻發生後，已於全國逮捕合計200名涉嫌進行恐怖攻擊的犯罪份子，其中有約20人在逮捕過程中與警方對抗而遭擊斃。

狄托認為，針對恐怖份子執法手段必須強硬，因為恐怖份子早已做好戰鬥至死的覺悟，他說，警方若將恐怖份子視為一般平民或常見的犯罪者，很有可能遭對方以非常理的方式回擊，而產生不必要的傷亡。