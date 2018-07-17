打擊結社自由？香港擬以「國家安全」封殺港獨政黨

香港保安局可能以維護國家安全為由，禁止港獨政黨運作。圖為保安局長李家超。（法新社）

2018-07-17 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕以「港獨」為訴求的香港政黨「香港民族黨」，未來可能遭當局以維護國家安全及公共秩序等原因，禁止其政黨繼續運作。

綜合港媒報導，「香港民族黨」創辦人陳浩天表示，今早一名總督察及高級督察登門到他家中要求簽收文件，內容為保安局長收到警方指示，要求依據國家安全、公共秩序等原因，行使《社團條例》第8條，禁止香港民族黨運作，保安局長遂要求陳浩天在期限內解釋過去個人、政黨言行，將以此決定是否停止民族黨運作。

保安局長李家超於中午召開記者會，稱這是1997年回歸後首度引用《社團條例》第8條，以「維護國家安全或公共安全、公共秩序或保護他人的權利和自由所需要者」為由，要求民族黨在21日內解釋過去言行，將以此決定是否停止民族黨運作。至於何謂「國家安全」，李家超指條例中有清楚解釋，即「保衞中華人民共和國的領土完整及獨立自主。」

香港民族黨於2016年3月28日成立，為境內首個以港獨為主張的政黨，黨在臉書上寫道，此舉無疑是殖民政府執念懦弱，靠法律作掩飾，打壓香港獨立運動和民族運動的又一劣行，認為以國家安全為由試圖禁止政黨運作，是純粹的政治決定，呼籲同道人應建立對中國和港共政權的敵對意識，並支持一切有助打擊、削弱中國的活動。