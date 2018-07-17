小男孩沒鞋穿腳不停流血...警暖心買鞋單膝跪地幫忙穿

美國日前傳出一則溫馨佳話，2名警察為沒有鞋子穿、腳底受傷的小男孩買鞋子，並暖心幫他穿上的畫面感動不少網友。（圖擷取自「Tukwila Police Department」臉書粉專）

2018-07-17 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前傳出一則溫馨佳話，2名警察為沒有鞋子穿、腳底受傷的小男孩買鞋子，並暖心幫他穿上的畫面感動不少網友。

華盛頓州塔克維拉（Tukwila）警察局，於當地時間13日在其臉書粉絲專頁貼出一張照片，照片中一名警察單膝跪地，幫一名右手拿著冰棒的小男孩綁鞋帶，po文內容指出，12日下午，2名警官在喀斯喀特景觀公園（Cascade View Park）巡邏，偶然看見小男孩穿著破爛的髒襪子到處跑，還注意到小男孩腳底有個不小的傷口正流著血，警官立刻上前關心，並拿出醫藥包幫小男孩擦藥，一邊詢問小男孩鞋子在哪裡，旁邊其他的小朋友回答，小男孩沒有鞋子，原來的鞋子也已經太小穿不下了。

2位警官聽到立刻分配任務，一名警官隨即跑去幫小男孩買了一雙鞋，一名警官則留在公園陪著小朋友們，出去買鞋子的警官回來後，手上還多了一堆冰棒，「因為有什麼東西，在炎熱的夏天能比冰棒更好呢？」警官幫小男孩穿好鞋子後，在離開前和小朋友們一同愉快地享用了冰棒。