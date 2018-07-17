中官媒稱貿易戰「損失比想像中少」 網酸：反著看就對了！

美國於本月6日正式對中國價值340億美元的商品，祭出25%懲罰性關稅，打響美中貿易戰第一砲。（美聯社）

2018-07-17 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國繼本月6日實施對中國的340億美元（約新台幣1兆元）商品關稅後，10日又宣布將對中國進口產品徵收10%關稅，雙方貿易戰持續延燒。對此，中國官媒《環球時報》在16日宣稱，「貿易戰中國損失比想像中更少」，但網友則狂酸「繼續自慰問題就能解決了 讚讚讚」、「反著看就對了！」。

《環球時報》表示，美國對中國的貿易戰已經無法避免，接下來將會是一場持久戰。美方接下來可能再次實施經濟壓制，「這不是中國低調些、調整外交和輿論姿態就能解決的。對中美經貿博弈將長期化，我們需要坦然應對」。

報導提出3點具體的策略方向，分別為要：要正確評估中美貿易戰的態勢，「既要承認美國在力量上有優勢，又不能誇大中美的力量差距，產生『恐美症』」、「貿易戰不僅是拼規模和數量，能夠打痛對方的質量型出牌也很重要」、貿易戰的策略要有保密的必要性，「很多具體措施若提前討論的，可能產生各種的反效果，減少出其不意的衝擊力」。

報導還宣稱，中國在貿易戰開打後，對於損失曾有過非常嚴重的想像，但現在卻感覺，中國在貿易戰的損失「比預期中的少很多」。

相關報導被轉貼到PTT，不少網友紛紛留言狂酸「那還那麼怕幹嘛...？」、「貿易戰玩不下去，還有嘴炮戰」、「說得沒錯啦！ 想像自己會死掉，結果住加護病房出來變植物人 是比想像中輕沒錯」、「預計輸500現在只輸499，支那又成最大蠅家惹...」、「反著看就對了！」、「繼續自慰問題就能解決了 讚讚讚」。