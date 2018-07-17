習近平為除失勢傳聞... 再度霸占中國官媒頭版

中國國家主席習近平的個人崇拜風氣，受到各界批評，最近幾天中共機關報《人民日報》的頭版看不到習近平的名字，《美國之音》（VOA）推測習的地位可能發生動搖。（美聯社資料照）

2018-07-17 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平的個人崇拜風氣，受到各界批評，最近幾天中共機關報《人民日報》的頭版看不到習近平的名字，《美國之音》（VOA）推測習的地位可能發生動搖。就在16日晚間《央視新聞》的「新聞聯播」連播4則有關習的消息，17日《人民日報》也刊登3條附上習照片的新聞，顯示習近平再度霸占中國官媒的版面。

《美國之音》報導，16日晚間《央視新聞》的「新聞聯播」主持人一口氣報導習近平的4條新聞，原本這不是什麼新聞，因為官媒向來是共產黨的宣傳工具，中國領導人都會占據「新聞聯播」的大量時段。

報導提到，習近平在上星期，已經兩度沒有出現在《人民日報》頭版的大標題中，而且連他的照片也沒有出現。同一時間，在美中貿易戰升級、中國經濟成長放緩、一年一度的中共北戴河會議也即將召開之際，有傳聞說中共元老聯名致信政治局，要求罷黜習近平。

中國觀察人士胡平認為，中共內部不滿習近平的本來就大有人在，因為他上任後樹立許多政敵，習近平可能會迫於壓力做出讓步，就像以前毛澤東面對大躍進和大饑荒的惡果做出退讓。